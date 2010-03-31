У Сімферополі введено комендантську годину для дітей

Комендантська година для неповнолітніх запроваджується у Сімферополі з 22.00 вечора до 6.00 ранку.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення обмежити перебування дітей на вулицях у нічний час було ухвалено сьогодні на сесії Сімферопольської міської ради.

Як ідеться у документі міськради, текст якого має УНІАН, вночі дітям заборонено перебувати без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, у громадських місцях, ресторанах, об`єктах торгівлі, розваг, у дворах і під`їздах житлових будинків, громадському транспорті тощо.

Контролювати виконання рішення міськради будуть правоохоронні органи.