Український Ан-148 сьогодні вперше прилетить до Москви
00:51, 01 квітня 2010Суспільство
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"Аеросвіт" відкриває польоти
Авіакомпанія "Аеросвіт" відкриває польоти з Києва до аеропорт "Внуково", у четвер Ан-148 української збірки вперше прилетить до Москви, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Український аерокосмічний портал.
Напередодні "Аеросвіт" уже оголосив про початок виконання регулярних рейсів з аеропорту "Внуково" на літаках Boeing -737, Embraer-145 і Embraer-195. У середу було ухвалене додаткове рішення поставити на цей напрям ще і Ан-148.
Для забезпечення технічного обслуговування лайнера на кожному рейсі літатиме технік авіакомпанії "Аеросвіт".
Найближчим часом, крім щоденної частоти, по п`ятницях з "Внукова" планується ввести другий додатковий рейс.
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