Український Ан-148 сьогодні вперше прилетить до Москви

Авіакомпанія "Аеросвіт" відкриває польоти з Києва до аеропорт "Внуково", у четвер Ан-148 української збірки вперше прилетить до Москви, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Український аерокосмічний портал.

Напередодні "Аеросвіт" уже оголосив про початок виконання регулярних рейсів з аеропорту "Внуково" на літаках Boeing -737, Embraer-145 і Embraer-195. У середу було ухвалене додаткове рішення поставити на цей напрям ще і Ан-148.

Для забезпечення технічного обслуговування лайнера на кожному рейсі літатиме технік авіакомпанії "Аеросвіт".

Найближчим часом, крім щоденної частоти, по п`ятницях з "Внукова" планується ввести другий додатковий рейс.