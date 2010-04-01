Через льодохід розвели міст через Десну

Поблизу Новгород-Сіверського на Чернігівщині через льодохід і підйом рівня води у річці розведено міст через Десну.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Автомобільне сполучення з населеними пунктами Биринської сільської ради (с. Бирине, с. Прокопівна, с. Підгірне) здійснюється через м. Шостка Сумської області. Життєдіяльність населення забезпечується.

Загалом на великих річках Чернігівської області спостерігається льодохід. На річках Дніпро, Сейм, Снов та Удай вода на заплаві. На окремих ділянках великих річок спостерігаються різкі коливання рівнів води, пов’язані зі скресанням льодового покриву. На малих річках області формуються максимальні рівні води весняної повені.