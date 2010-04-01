Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,89 грн./дол., продають – за 7,93 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 31 березня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,84-7,91 грн./дол., з продажу – в межах 7,91-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,5% порівняно з 31 березня і сьогодні становить 10,58 грн./євро, курс продажу – на 0,6% - до 10,73 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,40-10,64 грн./євро, з продажу – в межах 10,67-10,85 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках порівняно з 31 березня трохи змінився і сьогодні становить 0,2628/0,2694 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2655 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,89 грн./дол., продажу – 7,93 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,84-7,91 грн./дол., з продажу – в межах 7,92-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,4% відучора і сьогодні становить 10,60 грн./євро, курс продажу – на 0,3% – до 10,71 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,40-10,67 грн./євро, з продажу – в межах 10,70-10,75 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках столиці порівняно з 31 березня майже без змін – 0,2633/0,2695 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2670 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,90/7,928 грн., євро – 10,60/10,75 грн., рубль – 0,2630/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,85/7,92 грн., євро – 10,45/10,75 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,863/7,928 грн., євро – 10,54/10,74 грн., рубль – 0,2640/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 1 квітня, становить: гривні до долара США – 7,925, до євро – 10,682108, до російського рубля – 0,26868.

[ назад ]