Азаров відмінив закупівлю автобусів для "Артеку" за схемою Тимошенко

Кабінет міністрів України постановою № 285 від 31 березня 2010 року визнав такою, що втратила чинність, постанову Кабінету міністрів від 28 квітня 2009 pоку № 431 "Про особливості закупівлі автобусів для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у державному підприємстві "Міжнародний дитячий центр "Артек".

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщений на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, попередній уряд, який очолювала Юлія ТИМОШЕНКО, своєю постановою № 431 від 28 квітня 2009 року дозволив здійснювати закупівлю автобусів для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у державному підприємстві "Міжнародний дитячий центр "Артек" за процедурою закупівлі в одного учасника без погодження з Міністерством економіки.