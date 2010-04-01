Пенсіонер поблизу свого будинку знайшов тіло немовляти
22:33, 01 квітня 2010Суспільство
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Повідомлення з Полтавщини
У Полтавській області пенсіонер поблизу свого приватного будинку знайшов тіло немовляти.
Як повідомили УНІАН у Відділі по зв`язках з громадськістю ГУ МВС України в Полтавській області, мертве немовля чоловічої статі у плаценті без тілесних пошкоджень 61-річний житель села Тривайли знайшов учора увечері.
Міліціонери направили тіло немовляти до моргу міста Полтави для з’ясування причин смерті.
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