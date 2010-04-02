Влада Тернополя ініціює переобладнання мерії під готель

Влада Тернополя ініціює переобладнання нинішнього приміщення мерії під готель.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі мерії, цю ідею було озвучено членами виконкому під час розгляду питання підготовки міста до прийому однієї з команд-учасниць Євро-2012.

«Найбільшою проблемою для нашого міста залишається кількість та якість готелів, які б відповідали міжнародним стандартам. Тому члени виконавчого комітету міської ради пропонують перепрофілювати теперішнє приміщення міської ради, розташоване в центі міста, в готель для керівного складу делегації УЄФА», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Новим приміщенням для апарату мерії, на думку членів виконкому, може стати перший поверх недобудованої обласної бібліотеки, яка будується понад 20 років.

За даними прес-служби, виконавчий комітет планує уже невдовзі звернутися до керівництва обласної ради та адміністрації з проханням посприяти у втіленні цього задуму.