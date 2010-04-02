Близько 2 млн. українців відвідали кінотеатри у березні

У березні 2010 року кінотеатри в Україні відвідали близько 2 млн. глядачів, свідчать передані УНІАН дані Міжнародної асоціації виробників і дистриб’юторів фільмів Motion Picture Association.

Порівняно з тим же періодом минулого року відвідуваність кінотеатрів зросла більш ніж на 40 %.

Надходження від кінопрокату у березні цього року перевищили 68 млн. грн., що майже вдвічі більше, ніж у минулому році.

В середньому за тиждень в березні 2010 р. в Україні демонстрували близько 18 стрічок (в березні 2009 р. – 14).

“Є об’єктивна реальність - український ринок кінопрокату дуже динамічно розвивається, кількість глядачів неухильно зростає, а все інше, що відбувається навколо цього – це чиста політика”, - зазначив в інтерв’ю агентству представник однієї з кінопрокатних компаній.