Тігіпко: кращих умов для реформ 10 років не було

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО переконаний, що в Україні вперше за 10 років створено найбільш сприятливі умови для проведення реформ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, про це він заявив учора під час зустрічі з директором Бізнес-групи країн Південної, Східної Європи, Кавказу та Середньої Азії Європейського банку реконструкції та розвитку Олів’є ДЕКАМПОМ.

“Сьогодні в Україні вперше за останні десять років створено найбільш сприятливі умови для проведення реформ, позаяк є консолідована позиція влади і чітка націленість на модернізацію країни”, - заявив С.ТІГІПКО.

С.ТІГІПКО поінформував представника ЄБРР про перші кроки уряду щодо дерегуляції бізнесу та підвищення інвестиційної привабливості України, зокрема, запровадження принципу мовчазної згоди, подвійне зменшення кількості перевірок та введення електронної реєстрації для бізнесу.

Серед першочергових завдань, які стоять перед економічним блоком Кабінету міністрів, С.ТІГІПКО також назвав збалансування бюджету і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

На необхідності проведення реформ наголошував під час зустрічі й О.ДЕКАМП. Він позитивно оцінив перші кроки уряду щодо проведення якісних змін в економіці України. На думку О.ДЕКАМПА, для України сьогодні найважливішим завданням є відновлення довіри до неї з боку внутрішніх і зовнішніх інвесторів. «Якщо світова спільнота побачить реальні реформи, то це дасть серйозний поштовх для подальшої співпраці з іноземними інвесторами й залучення в економіку країни додаткових коштів», - зазначив він.

Під час зустрічі йшлося також про співпрацю з ЄБРР у сфері інфраструктурних, енергетичних та фінансових проектів. С.ТІГІПКО підкреслив, що «реформи, спрямовані на прогресивні зміни у суспільстві, відкриють перед Україною нові можливості та дадуть чіткий сигнал інвесторам».