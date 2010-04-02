На руїнах Чичен-Іци обвалилася сцена для Елтона Джона

У Мексиці під час зведення сцени для виступу Елтона Джона біля знаменитих руїн стародавнього міста майя Чичен-Іца, обвалилася частина металоконструкцій, повідомляє Лента.руз посиланням на АР.

В результаті травми дістали троє робітників, які займалися монтажем сцени. Один з них був госпіталізований з переломом ноги. Самого Елтона Джона у той момент поряд зі сценою не було.

За словами представника Національного інституту антропології і історії Мексики Франсіско де Анда, відповідального за збереження пам`ятників культури майя, впали металеві підвісні кріплення для освітлювальної техніки та іншого сценічного устаткування. Металоконструкції, які обвалилися, не завдали шкоди руїнам міста майя, оскільки сцена зводилася на віддалі від стародавніх храмів і пірамід.

На місце інциденту прибули експерти для оцінки надійності інших частин сцени, що зводилася, і заміни пошкоджених конструкцій. Незважаючи на інцидент, концерт відбудеться у суботу, 3 квітня, як і було заплановано.

З 1997 року на руїнах Чичен-Іци пройшло шість концертів. Зокрема, тут виступали знамениті тенори Лучано Паваротті і Пласідо Домінго. У 2007 році концертний майданчик в Чичен-Іці назвали серед "Семи нових чудес світу".