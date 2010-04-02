Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,89 грн./дол., продають – по 7,93 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 1 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,91 грн./дол., з продажу – в межах 7,92-7,95 грн./дол.

Середній курс пкупівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,4%, порівняно з 1 квітня, і сьогодні становить 10,63/10,77 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,51-10,70 грн./євро, з продажу – в межах 10,72-10,89 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 1 квітня, підвищився на 0,3% і на сьогодні становить 0,2635 грн./рубль, продажу – на 0,5% – до 0,2707 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2680 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2689-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,89 грн./дол., продажу – 7,92 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,91 грн./дол., з продажу – в межах 7,92-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,5% відучора і сьогодні становить 10,65 грн./євро, курс продажу – на 0,4% – до 10,75 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,53-10,70 грн./євро, з продажу – в межах 10,72-10,85 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 1 квітня, підвищився на 0,3% – до 0,2640 грн./рубль, продажу – на 0,4% – до 0,2705 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2680 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2689-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,90/7,928 грн., євро – 10,60/10,75 грн., рубль – 0,2650/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,87/7,92 грн., євро – 10,50/10,72 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,86/7,925 грн., євро – 10,58/10,75 грн., рубль – 0,2660/0,2720 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 2 квітня, становить: гривні до долара США – 7,925, до євро – 10,67339, до російського рубля – 0,2692.