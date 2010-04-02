Триває фотовиставка «Номади: Facebook»

У вівторок 6 квітня 2010 року у виставковій залі Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська Академія» (приміщення колишнього Центру сучасного мистецтва) відкрилася фотовиставка «Номади: Facebook», яка є частиною мистецького проекту «Номади». Виставка працюватиме по 12 квітня 2010 року.

Проект «Номади» покликаний ознайомити широкий загал з явищем номадизму – руху сучасних мотомандрівників, – які знехтувавши комфортом традиційних засобів пересування, сідаючи на власних «залізних коней», долають тисячі кілометрів заради чистоти сприйняття світу і осмислення свого місця у ньому. За допомогою фотокамери вони фіксують і для себе, і для нас заворожливе, запаморочливе і буденне довкілля в якому ми згодом, можливо, прозримо щось виняткове. Їх фотографії розповідають глядачеві про Дорогу, життя в Дорозі, знайомлять з іншим світовідчуттям, яке кардинально відрізняється від звичайного.

В рамках виставки будуть експонуватися найкращі фотороботи учасників проекту за період 2008-2010 рр. На фотографіях показано життя пересічних людей з п‘яти континентів, якими проїхали мотомандрівники. Розмаїття людських настроїв стало основною темою цьогорічної виставки. Саме цим і пояснюється її назва - «Номади: Facebook». Крім того, в проекті будуть представлені фотографії з подорожей по грунтовим дорогам України.

«Ми хотіли розповісти про сучасних номадів - людей дороги, мотомандрівників, пояснити або хоча б спробувати це зробити, причини, які змушують цих людей кидати все, залишати на час сім`ю, дім, спокій і затишок, сідати на мотоцикл і мчати назустріч невідомому. Життя людей, які віддають перевагу мотоциклу над всіма іншими видами транспорту, оповите не тільки романтикою і таємничістю, а й безліччю помилкових міфів. Дуже часто на нас несправедливо «вішають» ярлики дебоширів та п`яниць. Але ж це не так. Так кажуть люди, які нас зовсім не знають. Я сподіваюся, що цей проект допоможе людям дізнатися нас краще, зрозуміти, хто ми є насправді», - Борис Філатов, комісар мистецького проекту «Номади».

На відкритті фотовиставки будуть присутні легендарні мандрівники з Росії брати-близнюки Олександр та Сергій Синельники (Фонд навколосвітніх експедицій). У їхньому послужному списку такі сміливі проекти, як експедиції «1000 км пішки по Західній Сахарі» (2010 р.), «Сім пустель світу на мотоциклах ІЖ» (2006-2008 рр..), «Навколо світу на мотоциклі "Урал"» (2002 -2004 рр..) та інші.

Проект «Номади: FaceBook» є другим кроком у серії фотовиставок «Номади». Перша фотовиставка «Номади: На лінії горизонту» відбулася у березні 2008 року на території Музею Київської фортеці «Косий капонір» та у травні 2008 року у виставковій залі Аерокосмічного Центру Дніпропетровська. Проект мав великий успіх не лише серед професійних співтовариств мандрівників, фотолюбителів та інше. До проекту вдалося привернути увагу представників дипломатичного корпусу, політичного та прогресивного мистецького істеблішменту тощо.

Адреса: Виставкова зала Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» (приміщення колишнього Центру сучасного мистецтва), вул. Сковороди, 2. Час роботи виставки з 10.00 до 20.00.

Художній куратор проекту – Петро Бевза, художник, член Національної спілки художників України, учасник міжнародних виставок.

За додатковою інформацією, коментарями учасників проекту і фотоматеріалами звертайтеся: Ольга Каменець, координатор проекту

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