Погода на суботу

Завтра в Україні очікуються невеликі дощі, вночі на високогір`ї Карпат з мокрим снігом, лише в південній частині переважно без опадів.

Вночі та вранці місцями туман, вітер західний, на сході південно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, в південній частині до 17° тепла; у Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Київській області у суботу очікується невеликий дощ (вдень місцями). Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-8 м/с. Температура 2-7° тепла, вдень 9-14°. У Києві температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.