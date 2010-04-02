Уряд і підприємства ГМК пішли на взаємні поступки

Кабінет міністрів України підписав Меморандум про взаєморозуміння з підприємствами гірничо-металургійного комплексу на другий квартал поточного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, згідно з новим меморандумом, підприємства ГМК зобов`язуються не підвищувати ціни на свою продукцію на внутрішньому ринку.

Уряд, у свою чергу, зберігає дію пільг для підприємств ГМК до кінця другого кварталу ц.р. Також уряд зобов`язується вчасно відшкодовувати підприємствам комплексу ПДВ, і після ухвалення бюджету на поточний рік вирішити питання щодо заборгованості з відшкодування цього податку.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України продовжив дію пільг для підприємств гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості на другий квартал поточного року.

Довідка УНІАН. Восени 2008 року Кабмін і представники підприємств ГМК і хімпрому підписали Меморандум про взаєморозуміння з метою нормалізації ситуації в галузях, зокрема, стабілізації цін на їх продукцію, збереження робочих місць, зарплати і соцгарантій, а також розвитку внутрішнього ринку.

У рамках меморандуму Кабмін постановою №925 від 14 жовтня 2008 року ввів мораторій на підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення для гірничо-металургійних і хімічних підприємств, а також запропонував Національній комісії з регулювання електроенергетики припинити з 1 листопада 2008 року для них підвищення цін на електроенергію. Спочатку постанова була ухвалена на період до 1 січня 2009 року, а потім щокварталу продовжувалася.

9 березня в ході наради, присвяченій перспективам розвитку вітчизняної металургійної промисловості на той час міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН заявив, що металургійна галузь України вийшла з рецесії і відновлює темпи зростання. За його словами, впродовж чотирьох останніх місяців спостерігалося зростання обсягів металургійного виробництва по відношенню до попереднього місяця (у жовтні 2009 року – 16,2%, листопаді 2009 року - 47,6%, грудні 2009 року - 27,3%, січні 2010 року - 26,6%).