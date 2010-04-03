За кожну дівчину вербувальниці отримували з Москви 200-400 доларів

Слідчим відділом ГУМВС України в Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за ст. 149 ч. 2 Кримінального кодексу України проти двох жительок Кривого Рогу, які переправляли жінок до Москви для подальшої сексуальної експлуатації.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУМВС.

У розпорядженні дніпропетровських оперативників є інформація щодо трьох жінок, які були переправлені за кордон.

Зловмисниці були затримані 31 березня на прикордонному контрольно-перепускному пункті у Харкові під час спроби переправити жительку Кривого Рогу потягом до Росії.

Зазвичай дівчат вивозили потягами сполученням «Кривий Ріг – Москва» та «Миколаїв – Москва».

За кожну продану українку зловмисниці отримували 200-400 доларів США від сутенера. Передача грошей була організована через провідників потягів.

Злочинна схема діяла з вересня 2009 року. Зловмисниці вербували жетельок Дніпропетровської області з неблагополучних сімей та сімей зі скрутним матеріальним становищем.