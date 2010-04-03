Cпальні райони радянської забудови не мають перспективи

Однією з найнагальніших соціальних проблем в Україні є питання модернізації радянського житлового фонду. Такої думки дотримується експерт Німецько-українського будівельного центру Торальф Вайзе.

Величезні «спальні» житлові масиви, які зводилися у радянський і пострадянський період у великих українських містах, не мають перспективи, вважає він.

Німецький інженер-містобудівник, посилаючись на міжнародний досвід, закликає центральну і місцеві влади розробити концепції довгострокового розвитку «спальних районів».

«Потрібна функціональна суміш у використанні житлового простору. Приміром, у таких столичних районах, як Оболонь або Троєщина слід створювати робочі місця у сфері послуг. Це малий і середній бізнес, я не маю на увазі кіоски. У подібних районах Східної Німеччини вже є позитивний досвід. Якщо на перших поверхах будинків буде більше офісів, пекарень або перукарень, це покращить соціальну структуру районів», - зауважує Вайзе. Без створення робочих місць, за словами експерта, інфраструктурні проблеми будуть лише загострюватися.

Іншим викликом для міських громад є занепад житлового фонду. Зокрема у Києві сотні тисяч квартир у панельних будинках, побудованих у 1970-1980 роках, потребують негайної санації і модернізації.

Першими, на думку Вайзе, почнуть вимирати «хрущовки». У районах, забудованих переважно «хрущовками», вже незабаром будуть відчутними незворотні демографічні тенденції: молодь більше не схоче жити у цих районах.

Щодо панельних будинків другого і третього покоління, зауважує Торальф Вайзе, питання знесення поки не стоїть. Однак проблема погіршення житлових умов є масштабною, і чим старшою ставатиме будівля, тим більше грошей знадобиться на модернізацію.

Deutsche Welle, скорочено