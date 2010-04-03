Хто відповість за європейську інтеграцію?

Екс-віце-прем’єр з питань європейської інтеграції Григорій НЕМИРЯ критикує новий уряд за скасування відповідальних за європейську інтеграцію інститутів.

Про це він повідомив в інтерв’ю УНІАН.

“У новому уряді немає посади віце-прем’єр-міністра з європейської інтеграції. Можна сказати, що АЗАРОВ взяв на себе відповідальність. Але хто б не взяв відповідальність, ключовими є зміни у механізми координації, які вже зараз є очевидними. Ліквідовано урядовий комітет з питань європейської інтеграції”, – сказав Г.НЕМИРЯ.

На запитання, у чому полягала функція цього комітету, Г.НЕМИРЯ відповів: “Це означає, що для проектів постанов, розпоряджень Кабміну, а також проектів законів і змін до законів зникає фільтр, який аналізує їх на відповідність до норм європейського права, і, фактично, визначає основний цивілізаційний стрижень нормотворення на рівні Кабінету міністрів”.

За його словами, “під гаслом реорганізації Секретаріату Кабміну фактично хочуть розформувати Координаційне бюро європейської та євроатлантичної інтеграції, яке було створено за часів уряду ТИМОШЕНКО. Його основна функція полягала у забезпеченні горизонтальної координації. Такої інтеграції раніше ніколи не було у незалежній Україні. Ця структура існувала в усіх країнах, які були кандидатами до ЄС”.

Г.НЕМИРЯ заявив, що це “черговий приклад невідповідності між риторикою ЯНУКОВИЧА у Брюсселі та його реальними кроками. І коли кажуть, що ми, можливо, приєднаємося до Митного союзу, але за формою 3 плюс 1, то ігнорують очевидний факт: просування України до Митного союзу підводить червону риску на шляху до поглибленої зони вільної торгівлі з ЄС, яка є реальною економічною інтеграцією України до ЄС”.