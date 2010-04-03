У каменоломнях Керчі зникли двоє дівчат

У каменоломнях міста Керчі (АР Крим) зникли двоє дівчат, 1995 і 1993 років народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в АРК, учора ввечері двоє дівчат гуляли в районі Старокарантинських каменоломень і не повернулися додому. За інформацією їхніх друзів, з якими вони там були, дівчата загубилися приблизно о 19.30. Хлопці покликали дівчат, але відповіді не почули і почали шукати їх. Але пошуки результатів не дали, після чого вони звернулися до чергової частини міліції.

"Близько 00.40 3 квітня на місце НП виїхала мобільна оперативна група Керченського міськуправління МНС. Групи МНС двічі опускалися в каменоломні для пошуку дівчат, перший раз - на 1,5 години; другий - на 2,5 години . Пошуки результатів не дали", - повідомили в прес-службі.

Пошуки дівчат тривають, у них задіяно фахівців МНС, кінологів із собаками, прикордонників, міліцію.