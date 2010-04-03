Погода на Великдень

Завтра, 4 квітня, в Україні утримається мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише в південній частині та західних областях переважно без опадів. У східній частині вночі та вранці туман. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень 11-16°, у південних областях місцями 17-20° тепла; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві та Київській області вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 0-5° тепла, вдень 11-16°, у Києві - вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.