Завтра в Україні - до 20° тепла

Завтра вночі у західних областях України очікується невеликий дощ, вранці та вдень помірний дощ з грозою (у Карпатах вночі з мокрим снігом), на Закарпатті, у Карпатах і Прикарпатті вранці та вдень сильні дощі.

На решті території - мінлива хмарність, без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вночі та вранці в Україні, крім західних областей, слабкий туман. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла (на півночі Лівобережжя 0-2° морозу), на Закарпатті та узбережжі Чорного моря місцями 7-10° тепла; вдень 11-16°, на півдні місцями 17-20°; у Карпатах вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Київській області у понеділок опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.