Підірваний в Інгушетії автомобіль було викрадено на Донеччині

Автомобіль ВАЗ-21114, на якому приїхав терорист-смертник до МВВС м.Карабулак (Інгушетія), і в якому спрацював другий вибуховий пристрій, вважається викраденим у Донецькій області в Україні. Про це повідомляє Газета.Ru. з посиланням на правоохоронні органи Інгушетії.

«Попри одержані ушкодження, смертника можна впізнати. Це чоловік у віці близько 30 років, з довгим волоссям», – додало джерело.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня 2010 року, приблизно о 8.20, на вулиці Промисловій міста Карабулак невідомий привів у дію вибуховий пристрій. У результаті вибуху смертник помер на місці, трьох співробітників міліції з одержаними мінно-вибуховими травмами доставлено до лікарні, де двоє з них померли.