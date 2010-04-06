Дитячій лікарні передали офтальмологічне обладнання

На Житомирщині благодійний фонд "Серце до серця" передав в обласну дитячу лікарню куплене за зібрані волонтерами кошти офтальмологічне обладнання для дітей з вадами зору.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в обласному центрі здоров’я Житомирської обласної ради.

За словами координатора акції Влада ПУЧИЧА, загалом волонтерами зібрано 69884,41 грн.

За них вже придбано вісім апаратів для обстеження та лікування хворих - проектор знаків, налобний офтальмоскоп, мускулотренінг, вакуумний масажер, терапевтичний лазер та інші.

Наступну акцію фонд проведе 10-16 травня. Під час неї волонтери збиратимуть кошти на медичну допомогу новонародженим.