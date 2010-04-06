Погода на завтра

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, лише у західній, а вранці та вдень і у південній частині невеликий дощ, в Криму помірний.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, на півдні місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті до 18°; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Київській області у среду очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°. У Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.