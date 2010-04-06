Генпрокуратура відновила кримінальні справи проти лідера партії "Родина"

Генеральною прокуратурою України скасований ряд постанов про закриття кримінальних справ стосовно лідера партії "Родина" Ігоря МАРКОВА «у зв`язку з неповнотою слідства» і порушеннями органом розслідування «вимог Кримінально-процесуального кодексу України».

Про це повідомив Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією на його запит заступник Генерального прокурора України Віктор ПШОНКА.

Зокрема, як йдеться у відповіді представника ГПУ, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН, відновлено розслідування кримінальної справи щодо хуліганства і нанесення тілесних ушкоджень учасникам мирного пікету, який відбувся біля будівлі Одеської облдержадміністрації 2 вересня 2007 року, з урахуванням порушень органом розслідування «норм кримінально-процесуального законодавства», а також «вимог ст.22 КПК України щодо всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи».

Відновлено також розслідування кримінальної справи «у зв`язку з неповнотою слідства» за фактом блокування автодороги Київ-Одеса в березні 2009 року за участю І.МАРКОВА.

Крім того, повідомляє Генпрокуратура на запит парламентського комітету, прокуратурою Одеської області направлено для судового розслідування до Апеляційного суду Одеської області кримінальну справу з обвинувальним висновком, що була порушена за фактом нападу представниками охорони І.МАРКОВА на працівників УСБУ в Одеській області.

Співробітниками прокуратури будуть також проведені додаткові перевірки діяльності компанії «Союз», яка належить І.МАРКОВУ, щодо порушень посадовцями експлуатації полігону твердих побутових відходів «Дальницькі кар`єри».