Ціни на продукти харчування зросли на 1,3%
03:15, 07 квітня 2010Суспільство
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Дані Держкомстату щодо інфляції
Інфляція в Україні у березні порівняно з лютим 2010 року склала 0,9%, з березнем 2009 року - 11%.
Такі дані оприлюднені на сайті Державного комітету статистики України.
З початку року інфляція склала 4,7%.
На продукти харчування ціни у березні порівняно з лютим збільшилися на 1,3%, з березнем 2009 року – на 13,1%.
Як повідомляв УНІАН, базова інфляція в Україні у лютому 2010 року проти січня становила 0,8%, від початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 1,6%.
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