Ціни на продукти харчування зросли на 1,3%

Інфляція в Україні у березні порівняно з лютим 2010 року склала 0,9%, з березнем 2009 року - 11%.

Такі дані оприлюднені на сайті Державного комітету статистики України.

З початку року інфляція склала 4,7%.

На продукти харчування ціни у березні порівняно з лютим збільшилися на 1,3%, з березнем 2009 року – на 13,1%.

Як повідомляв УНІАН, базова інфляція в Україні у лютому 2010 року проти січня становила 0,8%, від початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 1,6%.