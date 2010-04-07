НБУ ослабив курс своїх інтервенцій

Національний банк України сьогодні ослабив курс своїх інтервенцій із викупу валюти на міжбанківському ринку з 7,924 до 7,95 грн. за 1 долар США.

Про це йдеться в телеграмі Нацбанку № 38-012/2101, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Нагадаємо, впродовж декількох попередніх сесій на міжбанківському валютному ринку Нацбанк зміцнював курс інтервенцій. Впродовж минулого тижня НБУ викуповував валюту за 7,925-7,924 грн./дол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9110/7,9230 грн./дол., ціни на російську валюту становили 0,2700/0,2705 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,5850/10,6040 грн./євро.