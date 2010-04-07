Експерт підрахував виправдану вартість економ-житла у Києві

Виправдана середня вартість економ-житла на первинному ринку Києва становить 8 тис. грн./кв. м, житла бізнес-класу – 14 тис. грн./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в проектній групі «Архиматика».

За словами головного архітектора проектної групи «Архиматика» Дмитра ВАСИЛЬЄВА, в більшості новобудов столиці запропонована вартість квартир не відповідає купівельній спроможності клієнтів і якісним характеристикам об`єкта, притому, що ризики при купівлі такої нерухомості високі.

«Собівартість будинків, які зводилися в 2007-2008 рр., і в яких зараз продаються квартири, досить висока. І, додатково до цього, квадратні метри в них виставляються на продаж з рентабельністю 70-90%. Внаслідок цього, ціна продаж досить висока і може бути виправдана тільки для високоякісних об`єктів, для решти ж об`єктів «запас знижки» для покупця ще вельми високий», - вважає він.

За розрахунками Д.ВАСИЛЬЄВА, співвідношення ринкової і завищеної вартості квартир у новобудовах в Києві становить від 40% до 60%, відповідно.

За даними аналітиків групи, сьогодні середня вартість квадратного метра житла в новобудовах столиці становить: для житла економ-классу - 10,5 тис. грн./кв. м, для бізнес-класу - 15 тис. грн./кв. м.

За рік (з лютого 2009 по лютий 2010 року) вартість кв. м в гривневому еквіваленті знизилася на 11,3%, у доларах – на 25%. Усього продажі ведуться в 137 новобудовах, які знаходяться на різних стадіях будівництва.