Табачник пропонує змінити гальмо на каталізатор

Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК вважає, що гуманітарні питання можуть стати каталізатором розвитку українсько-російських відносин.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Д.ТАБАЧНИК сказав під час третього засідання Підкомітету з питань гуманітарної співпраці Українсько-Російської міждержавної комісії в Москві.

«Мені б хотілося, щоб з кількох підкомітетів комісії наш був найпліднішим і змінив недавню характеристику: «чутливий» і «подразник», «гальмо» в українсько-російських відносинах на характеристику: «каталізатор» цих відносин», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Міністр зазначив, що після паузи підкомісія з гуманітарних питань відновлює свою роботу, а він очолює її вже утретє.

Д.ТАБАЧНИК сказав, що українська делегація привезла «великий і позитивний порядок денний пропозицій», які стосуються питань співпраці не лише на макрорівні, але й конкретні пропозиції.

«Ми б хотіли повернутися до тих домовленостей, які б допомагали зближувати та інтегрувати освітній і науковий простір», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він повідомив, що в минулі роки співпраця між країнами також плідно розвивалося. Д.ТАБАЧНИК висловив побажання, щоб країни повернулися до проведення Днів освіти і науки України в Росії в кількох містах, і дзеркального проведення Днів науки і культури Росії в Україні.

За його словами, делегація привезла «великі і цікаві пропозиції в галузі охорони здоров`я, культури, архівної справи».

У свою чергу, міністр освіти і науки Росії Андрій ФУРСЕНКО висловив побажання, щоб комісія зробила кроки, які б привели «до інтеграції науки і освіти двох країн».

«Я думаю, що і в Україні, і в Росії цього чекають і до цього повною мірою готові», - сказав А.ФУРСЕНКО.