Мер Донецька подарував Платіні ключ від міста
22:31, 07 квітня 2010Суспільство
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Повідомляє медіацентр «Донбас Арени»
Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО подарував президенту УЄФА Мішелю ПЛАТІНІ символічний ключ від міста.
Про це УНІАН повідомили в Медіацентрі стадіону «Донбас Арена».
Зокрема, сьогодні в «Платиновому» ресторані «Донбас Арени» для представників УЄФА відбулася презентація Донецька як міста, що приймає Євро-2012. Після її завершення, куди журналісти не були допущені, мер О.ЛУК’ЯНЧЕНКО подарував М.ПЛАТІНІ символічний кований ключ від міста і презентував гостю незвичайну картину.
«Тут зображені визначні пам`ятки Донецька, які будуть цікаві туристам, - пояснив мер, - Окремо винесено емблему «Донбас Арени».
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