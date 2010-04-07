Мер Донецька подарував Платіні ключ від міста

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО подарував президенту УЄФА Мішелю ПЛАТІНІ символічний ключ від міста.

Про це УНІАН повідомили в Медіацентрі стадіону «Донбас Арена».

Зокрема, сьогодні в «Платиновому» ресторані «Донбас Арени» для представників УЄФА відбулася презентація Донецька як міста, що приймає Євро-2012. Після її завершення, куди журналісти не були допущені, мер О.ЛУК’ЯНЧЕНКО подарував М.ПЛАТІНІ символічний кований ключ від міста і презентував гостю незвичайну картину.

«Тут зображені визначні пам`ятки Донецька, які будуть цікаві туристам, - пояснив мер, - Окремо винесено емблему «Донбас Арени».