Ігор Коломойський доплатив $278 млн доларів за «1+1»

Central European Media Enterprises Ltd оголосила про закриття угоди про продаж 100% своїх українських активів, що включають «Студію 1+1» та «Кіно», компанії Harley Trading Limited, бенефіціаром якої є Ігор Коломойський.

Згідно з повідомленням компанії, СМЕ отримала 1 лютого 2010 року $30 млн доларів та 7 квітня ще $278 млн доларів, остання сума також включає $8 млн доларів компенсації, які понесла компанія «1+1» в період транзакції.

«Сьогодні операція просто закрита. Наші плани були оголошені при її оприлюдненні - бути лідерами на ринку. У каналів "1+1" і ТЕТ, а також "Кіно" і "Ситі", які приєднуються до групи, тепер є для цього всі умови», - так прокоментував Ігор Коломойський закриття угоди.

СМЕ в офіційному релізі також підтвердила свої попередні наміри вкласти «українські» гроші в болгарську телевізійну групу bTV.

Телекритика