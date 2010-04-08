Кадрові ротації торкнуться заступників міністра

У Міністерстві охорони здоров’я України не буде значних кадрових ротацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив міністр охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК.

За його словами, зміни торкнуться насамперед посад заступників міністра.

“Що стосується регіонів, безперечно, там будуть зміни. Вони залежатимуть від адміністрацій областей, хоч погодження відбуватиметься із МОЗом. Людей фахових і досвідчених будемо відстоювати і захищати”, – запевнив З.МИТНИК.