В Україні діють 30-50 рейдерських груп

На сьогодні в Україні діють від 30 до 50 рейдерских груп.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців з питань корпоративної безпеки Василь КРУТОВ сьогодні на круглому столі з проблеми рейдерства.

За його даними, на сьогодні кількість незаконних захоплень підприємств в Україні досягла близько 3 тисяч. «Рентабельність цього бізнесу становить сотні відсотків, тому мотивація займатися цією справою досить велика», - зазначив він.

За словами В.КРУТОВА, результативність рейдерских атак на вітчизняні підприємства становить майже 90%, «тобто тільки 10% компаній, які стали цілями рейдерів, можуть більш-менш захистити себе».

При цьому він повідомив, що щорічний обсяг ринку поглинань в Україні, без урахування приватизації, оцінюється в розмірі близько 3 млрд. дол., причому частка недружніх поглинань становить від 60% до 70%.

За його словами, така невтішна статистика склалася через недосконалість законодавства, корумпованості судів і правоохоронних органів, слабкої участі держави і громадськості у вирішенні проблеми.

Як зазначив під час круглого столу президент Антирейдерського союзу підприємців Володимир ЧМІЛЬ, за 2005–2006 роки жодна людина в Україні не була притягнута «хоча б до адміністративної відповідальності» за рейдерство. «Очевидно, боротьба з рейдерством гальмується чиновниками високого рангу, у владі», - вважає він.

На його думку, для вирішення проблеми, зокрема, необхідно ініціювати перевірку Генеральною прокуратурою всіх рішень судів, які стосуються корпоративних прав і можуть бути незаконними. “Я можу надати для розгляду Генпрокуратурі вже 70 таких незаконних рішень судів”, - сказав В.ЧМІЛЬ.