Енергоатом вибирає між американським і російським паливом

Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ вважає вигідними цінові та опціональні параметри контракту на постачання ядерного палива з американською компанією Westinghouse в 2011-2015 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Базова схема контракту разом з тими опціями, які в ньому прописані, дозволяє нам досить оптимально планувати і впливати на ціноутворення», - сказав Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ.

Також він зазначив, що в даний час компанія не може остаточно говорити про те, який постачальник - Westinghouse або «ТВЕЛ» - буде вигідніше українській стороні з 2011 року, оскільки на сьогоднішній день тривають переговори з російською стороною про укладення довгострокового контракту на постачання палива з 2011 року.

«У нас поки що немає бази для порівняння, оскільки контракт з російською стороною ще не укладено. Але ті оцінки, які ми виконали на сьогодні, дають нам можливість відповідати на це питання (вигідності контракту з Westinghouse - УНІАН) - так, нам комфортно», - сказав Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2010 року «Енергоатом» і Westinghouse підписали контракт на постачання ядерного палива з 2011 року.

Контракт передбачає постачання ядерного палива виробництва американської компанії для реакторів ВВЕР-1000 українських АЕС упродовж 2011-2015 років для забезпечення щорічного планового перезавантаження не менше трьох енергоблоків.

Зокрема, планується постачання 630 паливних збірок. При цьому сторони домовилися, що у разі потреби обсяги поставок палива можуть бути збільшені до трьох додаткових перевантажувальних партій щорічно.

Крім того, контракт передбачає, що у разі, якщо за підсумками дослідної експлуатації паливо НАЕК «Енергоатом» з не залежних від нього причин не зможе отримати дозвіл Держатомрегулювання на промислову експлуатацію американського палива, компанія має право розірвати контракт без будь-яких додаткових витрат зі свого боку.

Також «Енергоатом» матиме право достроково припинити дію контракту в разі масової технічної відмови палива Westinghouse.

Довідка УНІАН. ДП НАЕК «Енергоатом» і компанія Westinghouse (США) почали реалізацію проекту кваліфікації ядерного палива, виробленого американською компанією, в 2000 році. Під час першого етапу проекту в реактор третього енергоблоку Південно-Української АЕС було встановлено шість тепловиділяючих збірок (ТВЗ) виробництва Westinghouse. Другий етап передбачає завантаження в реактор цього енергоблоку ще 42 збірок.

Навесні 2007 року «Енергоатом» завершив проведення міжнародного тендеру з відбору постачальників природного концентрату урану і послуг з його збагачення для подальшої реалізації спільного з Westinghouse проекту. Переможцем тендеру в частині поставок урану було визнано українське держпідприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (Дніпропетровська обл.), В частині надання послуг з конверсії та збагачення - ВАТ «Техснабэкспорт» (Росія).

Якщо процес кваліфікації та ліцензування американського палива українським регулятором завершиться успішно, то у 2011 році набуде чинності контракт між НАЕК «Енергоатом» і Westinghouse на постачання паливних касет США для трьох з п`ятнадцяти вітчизняних енергоблоків.

У даний час ядерне паливо на всі 15 енергоблоків діючих атомних станцій України постачає російська корпорація «ТВЕЛ».