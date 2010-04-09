У Китаї страчено трьох громадян Японії

У Китаї сьогодні було страчено трьох громадян Японії, визнаних винними в контрабанді і незаконному обігові наркотиків. З відповідною заявою виступили сьогодні представники Вищого народного суду КНР. Вирок громадянам Японії був виконаний 9 квітня ц.р. вранці за місцевим часом. Місце проведення страти, а також особи засуджених не повідомляються, передає китайське інформаційне агентство "Сіньхуа".

Кілька днів тому, нагадує РосБізнесКонсалтинг, ще один японець - 65-річний Міцунобу Акано - також був страчений, звинувачений в аналогічному злочині в 2006 р., що стало першим випадком страти громадянина Японії в КНР, починаючи з 1972 р.