Долар і євро на міжбанку пішли вгору

У четвер НБУ купляв валюту

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9180/7,9260 грн./дол., ціна російської валюти підвищилася – 0,2704/0,2707 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,6075/10,6210 грн./євро. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар зросли – 1,3405/1,3407 дол./євро (четвер, 8 квітня, - 1,3303/1,3305 дол./євро). У четвер, 8 квітня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9240 грн./дол.

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