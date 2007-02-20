Ющенко доручив прокуророві розібратися з судом і українським кінодублюванням

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вже доручив генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ оскаржити рішення суду про відміну рішення щодо обов’язкового дублювання частини іноземних фільмів українською мовою. Про це Президент повідомив журналістам перед переглядом в одному з київських кінотеатрів фільму «Павутиння Шарлотти», дубльованого українською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО зазначив, що ще 8 місяців тому в Україні не було жодного фільму, дубльованого українською мовою. Натомість, сьогодні, за його словами, 40-50% іноземних фільмів дублюються українською. «Це не поганий прогрес», - зауважив Президент.

За його словами, з 1 січня цього року працює загальнонаціональний норматив щодо дублювання українською 50% фільмів іноземного виробництва, а з другої половини року – 70% таких фільмів.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що незважаючи на те, що це рішення скасоване рішенням районного суду, “я дав доручення кілька днів тому генеральному прокурору відносно захисту національних інтересів у цьому питанні». «Я переконаний, що це рішення буде переглянуте, тому що воно не відповідає національним цілям», - додав Президент.

В.ЮЩЕНКО також вітав підписання Меморандуму про співпрацю між Міністерством культури і туризму України та українськими дистриб’юторами, відповідно до якого до кінця 2007 року передбачається досягти стовідсоткового дублювання українською мовою іноземних кінофільмів для дитячої аудиторії та 50-відсоткового дублювання державною мовою фільмів для дорослої аудиторії.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що «другий норматив є дещо заниженим, але в ході дискусії, я думаю, ми його збільшимо».

Постанова уряду від 16 січня 2006 року передбачає обов`язкове дублювання, озвучання або субтитрування державною мовою всіх іноземних фільмів. З 1 вересня 2006 року дубльованими повинні бути не менше 20% копій кожного фільму; з 1 січня 2007 року - не менше 50%; і з 1 липня 2007 року - не менше 70%. Однак 17 жовтня 2006 р. Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про скасування постанови Кабінету міністрів щодо обов’язкового дублювання українською мовою всіх іноземних фільмів.