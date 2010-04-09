Свобода наполягає, що українофобська виставка підпадає під статтю

Шевченківський районний суд міста Києва закрив справи за відсутністю складу правопорушення проти усіх затриманих учора під час відкриття в Українському домі фотовиставки «Волинська різанина: польські та єврейські жертви ОУН-УПА».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», суд не визнав протиправних дій 10 затриманих, четверо отримали усні зауваження.

Судове засідання тривало 10 годин і завершилося 9 квітня близько 3-ї години ночі.

Суд закрив справи про адміністративні правопорушення за відсутністю складу правопорушення стосовно голови Сумської обласної організації ВО «Свобода», відомого журналіста Ігора МІРОШНИЧЕНКА, члена Київського міського комітету ВО «Свобода» Юрія НОЄВОГО, голови Голосіївської районної організації ВО «Свобода» Олександра КОЛЕСНІЧЕНКА, голови ГО «Люстрація» Олега ОСУХОВСЬКОГО, помічника народного депутата Юрія ГНАТКЕВИЧА Сергія КУЗАНА. Усні зауваження отримали заступник голови ВО «Свобода» Андрій МОХНИК, заступник голови Київської міської організації ВО «Свобода» Руслан АНДРІЙКО, помічник народного депутата Евеліни ШИШКІНОЇ Олександр УШИНСЬКИЙ та Ярослав ГОШКО. Також зняті звинувачення із затриманих Володимира ІГНАСЯ (якого побила міліція), ВИГОНСЬКОГО, Олександра ПОНИПАЛЯКА. Усіх затриманих звільнено.

«Суд не визнав протиправними дії більшості затриманих, що свідчить про відверту неадекватність дій правоохоронців, які, вислужуючисть перед українофобами, попрали права і свободи громадян України, порушили Конституцію та закони України, та перешкоджали журналістам у їхній професійній діяльності», - сказано у повідомленні об’єднання.

У зв‘язку з неправомірністю дій міліції ВО «Свобода» готує позов і подасть його до суду найближчим часом.

«Свобода» розцінює події в Українському домі як продовження «патологічної українофобської політики, яку провадить прокремлівський режим ЯНУКОВИЧА».

«Свобода» наполягає, що «українофобська» виставка, організована народним депутатом від Партії регіонів Вадимом КОЛЕСНІЧЕНКОМ підпадає під статтю 161 Кримінального Кодексу України, адже спрямована на розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі, приниження національної честі та гідності українців. Активісти об’єднання вимагають від СБУ заборонити проведення виставки, а її подальшу долю визначити після наукової експертизи, проведеної Інститутом національної пам‘яті.

Крім того, Всеукраїнське об’єднання «Свобода» вимагає від Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України у місті Києві вибачитись за «брехливу інформацію, розповсюджену ним». «Адже звинувачення, які поширив ЦГЗ про те, що патріоти «увірвалися в демонстраційний зал і стали знищувати експонати» міліція затриманим навіть не пред‘являла», - заявили в об’єднанні.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня у Києві під час відкриття в Українському домі документальної фотовиставки «Волинська різанина: польські та єврейські жертви ОУН-УПА» за порушення громадського порядку міліція затримала 14 представників ВО «Свобода» та інших національно-патріотичних організацій та партій. Всіх затриманих доставлено до Шевченківського районного управління міліції. Затриманим загрожував штраф.

За даними Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві, вказані особи увірвалися до демонстраційної зали і почали нищити експонати, також вони вчинили спробу перешкодити народному депутату України Вадиму КОЛЕСНІЧЕНКУ спілкуватися з журналістами в Українському домі.

У свою чергу, у прес-службі ВО “Свобода” заявили, що Київська міська організація ВО "Свобода" звернулася до СБУ з вимогою заборонити проведення фотовиставки “Волинська різанина: польські та єврейські жертви ОУН-УПА”, що організована ВОО “Правозахисний громадський рух ”Русскоязычная Украина” та Товариством увіковічення пам’яті жертв злочинів українських націоналістів (Польща).