Погода на суботу

Завтра на заході України очікуються дощі, подекуди з грозою, у карпатському регіоні місцями сильні (на високогір`ї Карпат з мокрим снігом).

На решті території без опадів, лише у Криму місцями невеликий дощ, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15° тепла; в Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Київській області у суботу опади не очікуються. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°. У Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.