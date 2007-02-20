МЗС України відкидає припущення щодо експорту радіоактивної металопродукції

МЗС України відкидає звинувачення у нібито поставках радіоактивної металопродукції українського походження.

Про це йдеться в коментарі прес-служби МЗС України, переданому УНІАН.

“Повідомлення про поставки радіоактивної металопродукції українського походження є абсолютно безпідставними та не відповідають дійсності”, - зазначається в коментарі.

За інформацією МЗС, Мінпромполітики України та відповідними відомствами й організаціями проведено ґрунтовний аналіз системи радіаційного контролю, який здійснюється на підприємствах-виробниках і в пунктах митного оформлення експорту.

В МЗС зазначають, що радіаційний контроль металопродукції, яка вивозиться за межі митної території України, здійснюється в Україні відповідно до Закону України „Про металобрухт”, вимог „Державних санітарно-екологічних правил і норм з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом” та інших нормативно-правових актів, що відповідають міжнародній практиці.

Радіаційний контроль металопродукції, що випускається, а також металобрухту, чавуну, сталі і металопродукції здійснюється заводськими службами з радіаційної безпеки під постійним наглядом органів регулювання радіаційної і ядерної безпеки України. У разі виявлення металобрухту, радіаційний фон якого перевищує допустимий, такий металобрухт підлягає дезактивації до встановлених норм або захороненню як радіоактивні відходи», - йдеться в коментарі.

Крім того, в МЗС зазначили, що радіаційна чистота кінцевої металопродукції залежить не від металобрухту, а від чавуну і сталі, кожна плавка яких піддається радіаційному контролю на всіх металургійних підприємствах України.

Крім того, наголошують в МЗС, на металургійних підприємствах України приділяють особливу увагу металопродукції, яка відвантажується на експорт. Зокрема, розроблені і впроваджені системи екологічного менеджменту відповідно до вимог міжнародних стандартів, здійснюється радіаційний контроль з боку незалежних організацій, відбираються і зберігаються арбітражні проби з кожної плавки чавуну і сталі для забезпечення можливості перевірки результатів радіаційного контролю незалежною експертизою тощо.

У МЗC також зазначають, що протягом останніх 15-ти років на металургійних підприємствах України не було жодного випадку перевищення допустимих концентрацій радіонуклідів у сталі і чавуні.

Українська металопродукція, яка вивозиться за межі митної території України, у кожному пункті перетину кордону, крім митного контролю, підлягає і радіологічному контролю. При цьому такий контроль може бути здійснено країною-імпортером української металопродукції.

Як повідомляв УНІАН, деякі ЗМІ обнародували інформацію про те, що було підписано ряд депутатських запитів російського парламентарія Валерія ГАРТУНГА до кількох міністрів РФ. Депутат не виключає, що до Росії з України систематично поставляється металопродукція, що містить радіоактивний метал.

Російська сторона стверджує, що йдеться про матеріали, які протягом трьох років Україна очищає і переробляє металобрухт, вивезений з території Чорнобильської АС, змішує з чистим металом і поставляє в Європу, Китай і Росію.

17 січня Міністерство промислової політики заявило про відсутність фактів експортних поставок радіаційної металопродукції з України.