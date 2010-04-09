Причини вибуху в Ялті (попередні данні спецкомісії)

Причиною вибуху у резервуарі чистої води «Батуринське» в Ялті стала газоповітряна суміш, що утворилася через отвір у трубі газопроводу середнього тиску, який прокладено поблизу об`єкту

Такі попередні дані спецкомісії з розслідуванню причин надзвичайної події, в результаті якої загинув співробітник водоканалу, повідомили УНІАН в управлінні Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду в АРК і Севастополі.

«Знайдений отвір - розміром приблизно десять на дванадцять міліметрів - утворився в результаті електрохімічної корозії», - йдеться у повідомленні.

На даний час тривають «випробування газопроводу під тиском».

Як повідомляв УНІАН, черговий інженер водоканалу загинув вранці 6 квітня у результаті вибуху в одноповерховій будівлі насосної станції в Ялті.

Держгірпромнагляд створив комісію з метою розслідування причин НП.

Прокуратура Ялти порушила кримінальну справу за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».