У Мелітополі горів підпільний склад боєприпасів

У Мелітополі горів підпільний склад сучасних боєприпасів.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС в Запорізькій області, повідомлення про пожежу у двох гаражах надійшло до мелітопольських рятувальників сьогодні о 6.50.

Виїхавши на місце події, пожежники приступили до гасіння, в процесі якого було виявлено три газові балони, дві каністри з бензином і один кисневий балон.

Уникнути вибухів і жертв вдалося завдяки діям співробітників МНС, які на собі виносило з палаючих гаражів газові й кисневі балони, і ліквідували пожежу так грамотно, що боєприпаси, які зберігалися в гаражах, не вибухнули.

За словами помічника начальника ГУ МНС у Запорізькій області Юлії БАРИШЕВОЇ, "розпечені балони, які могли вибухнути будь-якої миті, пожежники виносили на власних спинах, ризикуючи життям. Завдяки цим діям і мужності рятувальників, вдалося уникнути вибухів".

Ю.БАРИШЕВА відзначила, що після гасіння пожежі при розборі конструкцій рятувальники виявили склад боєприпасів сучасного виробництва - близько 30 одиниць.

"У зв`язку з цим пожежники негайно організували евакуацію жителів навколишніх будинків: з 14 будинків на безпечну відстань евакуйовано 32 людини. Зараз на місці працюють співробітники СБУ, міліції, прокуратури, криміналістична і вибухотехнічна лабораторії. Залучено піротехніків 3-го аварійного загону спецпризначення ГУ МНС", - повідомила Ю.БАРИШЕВА.