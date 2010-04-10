Завтра в Україні - до 14° тепла

Завтра в Україні без істотних опадів, вдень до 14° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 11 квітня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в більшості західних областей та на крайньому півдні невеликі дощі (в карпатському регіоні помірні, місцями сильні дощі, на високогір`ї з мокрим снігом). Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 9-14°, в Карпатах 2-7° тепла.

У Київській області 11 квітня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°, хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.