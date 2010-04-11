Кабмін може заборонити єдиний податок для високодоходного бізнесу?

Наступного тижня Кабінет міністрів України розгляне можливість заборони ведення підприємницької діяльності на підставі єдиного податку для приватних підприємців, які зайняті у високодоходних сферах бізнесу.

Про це повідомляє газета «Дзеркало тижня» (№14 від 10-16 квітня ц.р.) із посиланням на дані джерела, близького до Міністерства фінансів.

За інформацією видання, перш за все, можуть заборонити ведення підприємницької діяльності на підставі єдиного податку для зайнятих у ломбардах, торговців золотом і коштовностями, а також аудиторів, повідомило «ДТ» джерело, близьке до Міністерству фінансів.

Крім того, заборона Кабміну може торкнутися приватних підприємців, котрі здають в оренду нежилий фонд нерухомості.