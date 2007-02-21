Чи будуть українці дотримуватися Великого посту (соцопитування)
Мотивація респондентів має широкий спектр
Дотримуватися Великого посту буде тільки кожен десятий українець.
Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру політичних і економічних досліджень імені О.Разумкова.
За даними дослідження, зокрема, під час Великого посту повністю його дотримуватися збираються 9,7% опитаних, а частково – 30,5%.
Водночас, більше половини громадян (53,5%) відповіли, що не збираються дотримуватися посту. Решта опитаних – вагалися з відповіддю.
Результати дослідження свідчать про те, що частіше посту мають намір дотримуватися люди старшого віку. Так, у віковій групі 18-29 років повністю дотримуватися посту збираються 3,6% опитаних, а частково – 25,8%. У групах 30-39 та 40-49 років ці показники є майже однаковими та становлять 8,3% і 8,2% та 29,9% і 28,0%, відповідно. Серед респондентів віком від 50 до 59 років повністю дотримуватися посту збираються 7,6%, а частково – 36,2%. Серед опитаних 60 років і старших повністю дотримуватись посту планують 17,6%, а частково – 34,1%.
Крім того, жителі сіл дещо частіше збираються дотримуватися посту (13,4% повністю і 33,0% частково), ніж жителі міст (8,1% – повністю, 29,6% – частково).
Також відповіді на це питання мали помітну регіональну специфіку. Найбільша частка громадян збираються дотримуватися посту у Західному регіоні (18,9% повністю, 52,0% частково). У Центральному регіоні повністю дотримуватися посту планують 8,3% опитаних, а частково – 27,6%. У Південному регіоні ці показники складають 6,3% і 32,3%, а у Східному – 7,4% та 20,5%, відповідно.
Половина респондентів, які збираються повністю дотримуватися посту (50,5%), зазначили, що робитимуть це в силу своїх релігійних переконань, приблизно чверть із них дотримуватимуться посту, тому що вважають це традицією свого народу (25,6%) або, тому що це корисно для здоров’я (23,6%), а ще 5,1% дотримуватимуться посту, тому що так роблять їх знайомі або відомі люди.
Водночас, мотивація респондентів, які частково дотримуватимуться посту, є дещо іншою. Так, найбільша частка цієї категорії респондентів (37,3%) дотримуватимуться посту, тому що вважають це корисним для здоров’я, а через релігійні переконання (26,3%) посту дотримуватимуться дещо менше, ніж через бажання підтримати народну традицію (29,9%). Кожен одинадцятий представник цієї групи (8,9%) дотримуватиметься посту, тому що так роблять його знайомі або відомі люди.
Дослідження проводилось з 2 по 9 лютого 2007 року. Опитано 2 тис. 11 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Респонденти могли обрати більше однієї причини дотримання посту, тому сума відповідей на останнє питання не дорівнює 100%.