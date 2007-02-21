Чи будуть українці дотримуватися Великого посту (соцопитування)

Дотримуватися Великого посту буде тільки кожен десятий українець.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру політичних і економічних досліджень імені О.Разумкова.

За даними дослідження, зокрема, під час Великого посту повністю його дотримуватися збираються 9,7% опитаних, а частково – 30,5%.

Водночас, більше половини громадян (53,5%) відповіли, що не збираються дотримуватися посту. Решта опитаних – вагалися з відповіддю.

Результати дослідження свідчать про те, що частіше посту мають намір дотримуватися люди старшого віку. Так, у віковій групі 18-29 років повністю дотримуватися посту збираються 3,6% опитаних, а частково – 25,8%. У групах 30-39 та 40-49 років ці показники є майже однаковими та становлять 8,3% і 8,2% та 29,9% і 28,0%, відповідно. Серед респондентів віком від 50 до 59 років повністю дотримуватися посту збираються 7,6%, а частково – 36,2%. Серед опитаних 60 років і старших повністю дотримуватись посту планують 17,6%, а частково – 34,1%.

Крім того, жителі сіл дещо частіше збираються дотримуватися посту (13,4% повністю і 33,0% частково), ніж жителі міст (8,1% – повністю, 29,6% – частково).

Також відповіді на це питання мали помітну регіональну специфіку. Найбільша частка громадян збираються дотримуватися посту у Західному регіоні (18,9% повністю, 52,0% частково). У Центральному регіоні повністю дотримуватися посту планують 8,3% опитаних, а частково – 27,6%. У Південному регіоні ці показники складають 6,3% і 32,3%, а у Східному – 7,4% та 20,5%, відповідно.

Половина респондентів, які збираються повністю дотримуватися посту (50,5%), зазначили, що робитимуть це в силу своїх релігійних переконань, приблизно чверть із них дотримуватимуться посту, тому що вважають це традицією свого народу (25,6%) або, тому що це корисно для здоров’я (23,6%), а ще 5,1% дотримуватимуться посту, тому що так роблять їх знайомі або відомі люди.

Водночас, мотивація респондентів, які частково дотримуватимуться посту, є дещо іншою. Так, найбільша частка цієї категорії респондентів (37,3%) дотримуватимуться посту, тому що вважають це корисним для здоров’я, а через релігійні переконання (26,3%) посту дотримуватимуться дещо менше, ніж через бажання підтримати народну традицію (29,9%). Кожен одинадцятий представник цієї групи (8,9%) дотримуватиметься посту, тому що так роблять його знайомі або відомі люди.

Дослідження проводилось з 2 по 9 лютого 2007 року. Опитано 2 тис. 11 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Респонденти могли обрати більше однієї причини дотримання посту, тому сума відповідей на останнє питання не дорівнює 100%.