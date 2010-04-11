Голова виборчкому вкрав зарплату членів комісії

У Чернівцях вихователь інтернату, який на минулих президентських виборах був головою однієї з дільничних виборчих комісій, завдяки махінаціям вкрав зарплату членів виборчкому.

Як передає кореспондент УНІАН, стосовно вихователя школи-інтернату, якого підозрюють у привласненні чужого майна, службовій підробці та грабежі, Першотравнева районна прокуратура міста порушила кримінальну справу.

Слідство встановило, що будучи на президентських виборах головою виборчої комісії, 25-річний чоловік підробив підписи членів комісії та привласнив їхню зарплату. Ті, не отримавши гроші за пророблену роботу, звернулися до правоохоронців. З’ясувалося, що заборгованості із зарплати немає, гроші вчасно сплачено.

За результатами перевірки прокурор порушив кримінальні справи за ч. 2 ст. 191 (привласнення чужого майна) ККУ та за ч. 1. ст. 366 (службова підробка документів) ККУ. Якщо у суді провину вихователя буде доведено, то йому загрожує до трьох років ув’язнення.

Слідство триває.