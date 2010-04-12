Міліціонерів залучать до прибирання могил
05:35, 12 квітня 2010Суспільство
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Повідомлення з Полтави
На поминальні дні весь особовий склад дільничних інспекторів міліції Полтавської області залучать до приведення в належний стан військових поховань, братських і поодиноких могил, інших пам`ятних місць.
Про це журналістам повідомила прес-служба ГУ МВС у Полтавській області.
За їх даними, така ініціатива висловлена начальником ГУМВС України в Полтавській області, полковником міліції Олександром РУДЯКОМ.
У рамках робіт планується провести впорядкування території біля адміністративних будівель міліційних підрозділів (прибирання узбіч доріг, висадження дерев і кущів тощо).
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