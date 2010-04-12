Міліціонерів залучать до прибирання могил

На поминальні дні весь особовий склад дільничних інспекторів міліції Полтавської області залучать до приведення в належний стан військових поховань, братських і поодиноких могил, інших пам`ятних місць.

Про це журналістам повідомила прес-служба ГУ МВС у Полтавській області.

За їх даними, така ініціатива висловлена начальником ГУМВС України в Полтавській області, полковником міліції Олександром РУДЯКОМ.

У рамках робіт планується провести впорядкування території біля адміністративних будівель міліційних підрозділів (прибирання узбіч доріг, висадження дерев і кущів тощо).