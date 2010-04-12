Експерт: банки мають відмовитися від практики позик із нульовим внеском

Кредитування населення має стати більш цивілізованим і банки повинні відмовитися від практики позики з нульовим внеском. На цьому наголосив журналістам, коментуючи ситуацію з кредитуванням в Україні, голова правління Банку Кіпру Владислав Байрака.

«Багато банків мають проблеми з поверненням кредитів через неадекватно занижені вимоги до отримання позики, адже гроші, які «впали з неба», розбещують», - зазначив банкір.

За його словами, Банк Кіпру ніколи не йшов на такі ризиковані кроки. «Тому ми практично не мали й не маємо проблем із поверненням коштів і обсяг кредитування не зменшився навіть під час кризи», – підкреслив голова правління Банку Кіпру.

Як зазначив Владислав Байрака, Банк Кіпру, наприклад, видає автокредити з першопочатковим внеском 35%, і відсоткова ставка у гривнях складає приблизно 21%, при цьому відсутні будь-які приховані платежі та щомісячні комісії.

«Ми готові кредитувати там, де людям справді потрібна допомога банку: купівля нового авто, іпотека на розвиток бізнесу чи зміна умов проживання. Ми адекватно оцінюємо ринок і пропонуємо до 65% грошей залежно від виду застави. Головне – умови кредиту повинні бути прозорими та зрозумілими для обох сторін», – зауважив експерт.

Нагадаємо, що у 2009 році Банк Кіпру ввійшов до числа семи банків, що отримали найвищу оцінку надійності депозитів «5» за даними незалежного агентства «Кредит-Рейтинг». У цьому рейтингу було представлено 73 банки.