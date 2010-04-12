Шуфрич віддав МНС в Одесі синові екс-мера Боделана

Попередник "виведений у розпорядження"

Міністр із питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ наказом №236 призначив начальником Управління МНС у місті Одеса Володимира БОДЕЛАНА - сина екс-мера Одеси Руслана БОДЕЛАНА, який повернувся 9 квітня з Росії. Як повідомляє прес-служба відомства, колишній начальник міськуправління МНС Дмитро ШУШУЛКОВ «виведений у розпорядження начальника Головного управління МНС». Як повідомлялося, під час перебування Р.БОДЕЛАНА міським головою В.БОДЕЛАН очолював комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Одеса».

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