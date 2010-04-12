Генпрокуратура відновила кримінальну справи щодо екс-мера Одеси

Генеральна прокуратура України скасувала постанову про припинення досудового слідства у кримінальній справі проти колишнього мера Одеси Руслана БОДЕЛАНА за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомили УНІАН у Генеральній прокуратурі України, уточнивши, що «10 квітня Р.БОДЕЛАН був допитаний у цій справі, яка знаходиться у провадженні прокуратури Одеської області».

Тим часом екс-мер Р.БОДЕЛАН сьогодні заявив, що в Україні закрита порушена у квітні 2005 року кримінальна справа про звинувачення його у зловживанні службовим становищем. "Генпрокуратура закрила всі справи, саме це і дозволило мені відвідати Одесу", - сказав він.

При цьому, за словами Р.БОДЕЛАНА, залишатися в Одесі він не має наміру - потрібно повертатися до Санкт-Петербурга, де «залишилося багато незавершених справ і проектів, пов`язаних, зокрема, з реконструкцією Санкт-Петербурзького порту».

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2005 року прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем стосовно екс-мера Одеси Р.БОДЕЛАНА. Йому інкримінувалося підписання незаконного договору з одеською фірмою "Біла акація", яким передбачалася передача їй у користування земельних ділянок для розміщення рекламних щитів. За повідомленнями правоохоронних органів, заподіяні цією операцією збитки для скарбниці становили близько півмільйона гривень.

5 травня 2005 року Р.БОДЕЛАН був оголошений у всеукраїнський розшук. Відразу після цього він емігрував до Російської Федерації, де, прийнявши російське громадянство, став заступником начальника Санкт-Петербурзького морського торгового порту.