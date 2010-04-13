На аукціоні продали малюнки онкохворих дітей

У Черкасах майже 16 тис. грн. отримали з благодійного аукціону, на якому продавалися малюнки та аплікації дітей, хворих на рак.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, цей аукціон – завершальний етап соціального проекту “Поверни надію”, ініціаторами якого стали міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ, міжнародна студентська організація AIESEC і Комітет самоврядування громади.

Долучитися до унікальних благодійних торгів виявили бажання 16 учасників, серед яких також були С.ОДАРИЧ і секретар Черкаської міськради Василь МАРИНКЕВИЧ.

Мер придбав картину за 1200 грн., а секретар – за 1400 грн.

Загалом на аукціоні було виставлено 10 лотів з найкращими дитячими роботами. Стартова ціна однієї роботи 400 грн., крок аукціону – 200 грн.

Всього внаслідок торгів вдалося отримати 15800 грн. Отримані від благодійного аукціону кошти організатори проекту спрямують на закупівлю ліків для онкохворих, а також придбання обладнання для ігрової зали у Черкаському онкодиспансері.